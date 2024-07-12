В июле в Астане, Шымкенте, а также Атырауской и Жамбылской областях прошли мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов.
В Комитете национальной безопасности сообщили, что оперативники задержали и взяли под стражу четырех граждан Казахстана и одного иностранца.
— Их подозревают в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях. По местам их проживания изъяли большое количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане.
В отношении ещё двоих задержанных проверяется информация о регулярном употреблении тяжелых наркотиков. Проводится досудебное расследование по статьям 256, 257, 259 и 405 УК РК.
- 256 УК РК — «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма»
- 257 УК РК — «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности»
- 259 УК РК — «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности»
- 405 УК РК — «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма».
Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.