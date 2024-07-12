Заместитель руководителя управления энергетики ЗКО Мурат Куанысбаев рассказал, что ремонтную производственную базу строят для «ЗапКазРЭК», чтобы техника, которая базируется в центре города в случае аварийных ситуаций для своевременного реагирования находилась в посёлке Зачаганск.

При любом ветре у нас в городе отключается электричество - аким ЗКО

— Если сейчас при аварии на электросетях в Зачаганске аварийная бригада едет с центра города и на это уходит время. После строительства этого объекта, аварийная служба будет добираться гораздо быстрее, буквально в течение пяти минут, — пояснил преимущества Мурат Куанысбаев.

По его словам, на объекте возведут десять гаражей. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца ноября этого года. Стоимость составила 600 миллионов тенге.

Строящийся объект посетил аким ЗКО Нариман Турегалиев. Он поручил завершить строительство до первого ноября этого года.

Также сейчас ведут строительство подстанции для микрорайона Акжайык, которая будет питать не только его, но и села Деркул, и Умит. Стоимость проекта составила 2,9 миллиарда тенге.

— В этом году должны завершить этот объект, потому что завершаем строительство домов в микрорайоне Акжайык. У нас остаётся один вопрос, по КНС. С деньгами проблема, — пояснил глава региона.

По области готовят ещё семь проектов по строительству подстанций. Износ сетей составляет 82%.