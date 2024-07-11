Град, шквал и сильный дождь ожидаются в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», 12 июля днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза, на западе, севере области град, шквал.

Порывы ветра по области могут достигать 28 метров в секунду. В Уральске прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.