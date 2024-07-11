По данным РГП «Казгидромет», 12 июля днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза, на западе, севере области град, шквал.
Порывы ветра по области могут достигать 28 метров в секунду. В Уральске прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.
- В Уральске ожидается дождь с грозой, днём температура воздуха поднимется до +24..+26 градусов, ночью опустится до +17..+19 градусов.
- В Атырау переменная облачность. Днём столбики термометра повысятся до +30..+32 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов.
- В Актобе синоптики обещают дождь с грозой. Днём +21..+23 градусов, ночью +18..+20 градусов.
- В Актау ожидается погода без осадков. Днём синоптики прогнозируют +33..+35 градусов жары, ночью температура воздуха составит +24..+26 градусов.