В первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тысяч тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала Finprom.

Для сравнения: в первом квартале прошлого года затраты на еду и напитки составляли в среднем 123,1 тысяч тенге на душу населения. Пятью годами ранее, то есть в первом квартале 2019 года, на еду и напитки казахстанцы тратили в среднем всего 72,3 тысяч тенге на душу населения.

Что касается регионального разреза, наибольшие затраты на еду и напитки понесли жители Алматы: 181,5 тысяч тенге на душу населения. На втором и третьем местах оказались Восточно-Казахстанская (152,1 тысяч тенге) и Мангистауская (146,7 тысяч тенге) области.

Меньше всего потратили на еду и напитки жители Кызылординской (104,6 тысяч тенге на душу населения), Актюбинской (106,4 тысяч тенге) и Туркестанской (110,4 тысяч тенге) областей.

Треть всех расходов казахстанцев на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась на мясо и мясопродукты: 43,3 тысяч тенге на душу населения.

Также значительные статьи расходов жителей страны в секторе пришлось на хлебопродукты и крупяные изделия (20,5 тысяч тенге на человека) и молочные продукты (14,5 тысяч тенге). В пятёрке самых затратных продуктовых категорий также оказались фрукты (11,6 тысяч тенге на душу населения в квартал) и овощи (8,9 тысяч тенге).

На сахар, кондитерские изделия и сладости казахстанцы потратили в среднем 8,7 тысяч тенге на человека за квартал, на масла и жиры — 6,7 тысяч тенге, на рыбу и морепродукты — 5,9 тысяч тенге, на безалкогольные напитки — 5,8 тысяч тенге, на яйца — 3,3 тысяч тенге.



