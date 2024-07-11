О финансовых проблемах единственного в ЗКО футбольного клуба «Акжайык» известно давно. Некогда успешный клуб с миллиардным бюджетом игравший в премьер-лиге, сегодня оказался на последней строчке первой лиги. Одной из основных причин этой черной полосы руководство клуба считает сокращение финансирования со стороны государства. Если в прошлом году финансирование для «Акжайыка» сократили до 400 миллионов тенге, то в этом году из-за режима ЧС, им и вовсе не выделили ни одного тиына. В следствие чего на протяжении полугода без зарплаты сидит не только тренерский штаб клуба, но и игроки профессионального клуба.

Президент ФК «Акжайык» Гульдария Кауиева говорит, что до сегодняшнего дня спортсмены терпели безденежье и выходили на поле. Однако их терпению пришел конец и сегодня, 11 июля, футболисты пришли к областному акимату, чтобы встретиться с главой региона и выразить свое недовольство.

– Ситуация с бюджетом не решена по сей день. Нам обещали, что будет объявлен повторный конкурс о государственных закупках, процедура продлится около двух месяцев. Но сотрудники клуба не могут ждать. Мы обошли все государственные органы, но проблема не решается. Сегодня мы хотим услышать акима Наримана Турегалиева, - говорит Гульдария Кауиева.

По её словам, завтра должна состоятся очередная игра ФК «Акжайык» с футбольным клубом из Актобе «Актобе Жас», однако спортсмены отказались ехать на матч. Спортсмены отказались не только от завтрашней игры, но и всех последующих. Кауиева говорит, что футбольный клуб задолжал зарплату не только своим сотрудникам и футболистам. К слову, заработная плата спортсменов варьируется от 150 до 600 тысяч тенге. У клуба образовался долг за проживание, питание, проезд детской и профессиональной команды и по налогам. Общая задолженность клуба на сегодняшний день составляет 400 миллионов тенге.

Стоит отметить, что отказ футболистов от игр может отрицательно сказаться не только на самом клубе, но и на казахстанском футболе в целом. Клуб могут оштрафовать и лишить очков, а Казахстанская федерация футбола может попасть под санкции УЕФА. А в случае если клуб объявит себя банкротом, то в регионе последующие три года не может существовать профессиональный клуб.

Что касается футболистов, то на сегодня спортсмены вынуждены после тренировок подрабатывать.

– Мы не получаем зарплату уже шесть месяцев. Естественно, нам нужно на что-то жить, есть расходы, дети, семьи. Мы вынуждены подрабатывать, кто-то таксует, кто-то устроился на дополнительную работу. Это безусловно влияет на результаты игр. Мы и так находимся на последней строчке турнирной таблицы, и это напрямую зависит от оплаты труда. Ведь какие результаты могут показать парни, если их головы забиты не игрой, а тем, где бы взять денег на проживание. После тренировок профессиональный спортсмен должен отдыхать, восстанавливаться, питаться нормально, готовиться к игре. А мы ищем деньги на жизнь, берем в долг, перезанимаем, чтобы расплатиться с предыдущим долгом. Психологически человек уже забывает о футболе. Мы отказались от выездов. До сегодняшнего дня мы относились с пониманием, ждали, верили, у нас болит душа за родной клуб. Хоть и без денег, но мы бились, выкладывались. Но это уже предел. Надеюсь, нас услышат, - говорит игрок ФК «Акжайык» Бекзат Имангазиев.

Другой игрок клуба Адильжан Нурбай говорит, что ему поступают приглашения из других клубов Казахстана. Однако он всё же надеется, что ситуация в ФК «Акжайык» образуется.

– Я приехал играть из Астаны, моя супруга и ребенок остались там. На сегодня мы живем на зарплату жены, грубо говоря. Это влияет на мое эмоциональное состояние, но я стараюсь выкладываться. Тяжело. Я не получал зарплату пять месяцев. У меня и так не такая большая зарплата. Мне бы сегодня хотелось бы услышать от акима ясности. Почему так происходит и чего нам ожидать? Почему в других областях всё нормально, а у нас не так. Мы готовы до конца отстаивать свои права, требовать свои честно заработанные деньги. Надеемся на лучшее. Мне пару недель назад поступило предложение от астанинского клуба, я хотел уехать к семье. Но руководство клуба уговорило решить вопрос с зарплатой, помочь перевести семью. Я поверил и остался, - говорит Адильжан Нурбай.

Около двух часов спортсменам пришлось ждать главу региона. Однако его так и не дождались. Вместо него выслушать претензии футболистов вышел недавно назначенный заместитель Каиржан Мендигалиев. Именно он курирует сферу спорта. К слову, сегодня всего четвертый день его работы на новом посту.

– Насколько мне известно, сейчас у управления спорта нет возможности заключить договор с ФК «Акжайык». Наша позиция - мы будем осуществлять взаимодействие в правовом поле. Но все же мне нужно немного времени, чтобы ознакомиться с ситуацией. Мы очень хотим развивать футбол в регионе. Я вас ещё приглашу на встречу, - пообещал Каиржан Мендигалиев.

Стоит отметить, что ФК «Акжайык» подал в суд на управление физической культуры и спорта, и теперь спор будет решаться в судебном кабинете.



