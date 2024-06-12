Президент единственного в ЗКО профессионального футбольного клуба «Акжайык» Гулдария Кауиева посвятила пресс-конференцию истории клуба, а точнее его настоящей и будующей судьбе. Ведь по её словам, их положение плачевное. Из-за того, что на этот сезон из государственного бюджета не выделили деньги, клуб на грани банкротства.

— Мы получили письмо том, что в связи с режимом ЧС нужно приостановить работу профессионального клуба. Мы не согласны с этим, так как за нами стоят десятки одаренных детей, ветеранов спорта и болельщиков. Я считаю, что уральский футбол с 55-летней историей не должен умирать. В конце 2019 года клуб объявляют банкротом. Тогда появились мы - предприниматели. Мой супруг работал в сфере спорта и мы вместе с ним решили взять шефство над клубом и развивать футбол. На мое имя открыли ТОО и футбольный клуб вместе с рваным стадионом и миллионными долгами перешел к нам в доверительное управление на 10 лет. В наши обязанности входило получение лицензий, развитие футбола, привлечение молодёжи и содержание основной команды. Мы начали работать, погасили долги и по сей день добросовестно исполняли свои обязательства. В 2020 году стадион был никому ненужным. Мы за 160 миллионов тенге поменяли покрытие на поле, отремонтировали фасад. Затем принялись менять трубы, они были изношены. Этим летом собирались приступить к внутренним отделочным работам. Но спустя четыре года у нас забрали стадион и поле. Суд аргументировал возврат стадиона государству тем, что за время правления ничего не ремонтировалось. Я считаю, что за четыре года доверительного правления сделала достаточно много, — сказала Гулдария Кауиева.

На фото руководство футбольного клуба. Фото Жулдызхан Лось.

Директор клуба Манарбек Ержанов говорит, что учредитель клуба часто покрывает долги и расходы команды из собственного кармана, так как бюджетных средств не хватает. К слову, запланированные 33 выезда основной команды плюс 60 выездов у детской команды, запланированные на 2024 год, обойдутся клубу в 400 миллионов тенге, но эти деньги государство не выделило.

— Мы не хотели отпускать хороших футболистов, так как надеялись, что команда останется в премьер-лиге. Кроме этого, у нас было 15 детских команд, хотя по требованию КФФ мы могли содержать всего четыре, но мы никого не стали распускать. Мне пришлось вложить свои еще 400 миллионов. Несмотря на это я до последнего никого не увольняла и не распускала детей. Позже мне пришло уволить около 20 тренеров и распустить около 400 детей. Но мы можем все исправить, вернуть детей, которые перевелись в ДЮСШ ( им выделили 200 миллионов тенге). Пусть нам вернут наших детей вместе с 200 миллионами, и тогда мы сможем обеспечить их профессиональными занятиями, выездами, но меня не слышат. Я считаю, что выполняю все свои обязательства. Мы продолжаем свою работу. Основная команда продолжает играть, дети продолжают ездить, где-то мы договариваемся в долг, где-то платим, но в любом случае, мы работаем. К примеру, сегодня команда играет с "Каспием", вчера приехали судьи. Каждому судье мы должны платить по 800 тысяч тенге, а их четыре, плюс их перелет, проживание. Такие требования выдвигает КФФ, мы не можем им не оплатить. Сейчас в основной команде играют исключительно местные ребята, легионеров нет. Их зарплата начинается от 150 тысяч и доходит до 600 тысяч. Один их выезд обходится в 6-7 миллионов тенге. А выезд одной детской команды обходится в 3-3,5 миллиона тенге. В эту сумму входит их проживание, они живут в отелях по 12 дней, питание входит, проезд, суточные. Дети не должны страдать от той не справедливости, от которой страдаю я. Буду я возглавлять клуб или нет, но футбол не должен умирать. Мне говорят, прекращать деятельность клуба, но я этого не сделаю. Я буду максимально отстаивать свои права, обращаться в различные инстанции. Буду просить, требовать, говорить все это я буду делать для детей. Цель предпринимателя извлечение выгоды, но не в моем случае. В моих планах строительство крытого манежа, хочу открыть академию футбола, развивать футбол в Аксае. Сейчас мы не можем содержать единственный во всем ЗКО профессиональный клуб. Талантливые дети есть везде, в районах в том числе. Планов много, но я не могу их организовать, все упирается в деньги. В мае я из своего кармана выплатила зарплату за месяц всем тренерам и попросила потерпеть, — рассказала учредитель клуба Гулдария Кауиева.

Также она отметила, что судебные разбирательства с директором РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Оралбая Жаксымбетова, никак не связаны с тем, что сейчас происходит в клубе.

Директор футбольного клуба Манарбек Ержанов говорит, что для нормального функционирования клуба бюджет должен составлять 670-700 миллионов тенге в год. И если клуб закроется и на его месте откроют другой, то они не смогут продолжить работу "Акжайыка". Им нужно будет несколько лет играть в чемпионате Казахстана второй или любительской лиге. Деньги, которые государство не выделило клубу, теперь висят в качестве долга. В 2023 году не достающую сумму покрыл учредитель, однако каждый раз делать этого она не сможет. В случаи отсутствия финансирования - клубу грозит банкротств.

Родители воспитанников переживают из-за финансовых проблем клуба. По их словам, поездка на чемпионат Казахстана чуть было не сорвалась, но руководство нашло выход из ситуации.

— Наши дети 2010 года рождения должны были участвовать в первенстве РК в Алматы. Но из-за финансовых проблем их поездка была под угрозой срыва, дети уже купили билеты, настроились на игру, но без "Акжайыка" они не смогут играть. Благодарю руководство клуба за то, что нашли выход и отправили их на первенство. Мы рады, что наши дети играют в футбол, а не стоят по углам и курят. Футбол является одним из главных пиар-направлений в мире. Возможно, у нас есть крупные компании, корпорации, фирмы, которые готовы поддержать клуб и помочь с финансированием. Тем более это клуб с богатой историей, — сказал отец одного из воспитанников Маулет Нигметов.

Ранее руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин сказал, что если федерация футбола разрешит детям доиграть сезон без основной команды, то управление оплатит их поездку. Но от КФФ клубу пришло письмо о том, что дети могут принимать участие в чемпионатах только от имени "Акжайыка".