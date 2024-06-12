В национальном центре сообщили, что с момента старта основного ЕНТ, тестирование уже сдали около 2,5 тысячи человек. Из них 71% абитуриентов сдали на казахском языке, 29% – на русском. Также за три недели ЕНТ сдали 10 учеников с особыми образовательными потребностями.

Пороговый балл с начала проведения тестирования набрали около 80% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 74 балла. Максимальный балл – 136.

— На сегодняшний день выявлено три нарушения. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишился один абитуриент. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены два человека, их результаты также аннулированы, — сказано в сообщении.

На участие в тестировании в ЗКО подали заявления около 6 381 абитуриента. Из них 75% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25% – на русском и один человек – на английском языке.