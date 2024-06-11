По данным РГП "Казгидромет", 12 июня днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 37 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 июня ночью и утром на востоке, юге по Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, западе, востоке области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара до 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 июня днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 июня на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. В центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, юге, северо-востоке, в центре порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.