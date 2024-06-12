На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа министра энергетики РК о «незначительном корректировании цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 июля».

В ведомстве отмечают, что для этого есть несколько причин:

Во-первых, на сегодняшний день цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства. Так, себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тысяч до 70 тысяч тенге за тонну. Тогда как действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну. Таким образом, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки в размере 20-30 тысяч тенге.

Во-вторых, из года в год наблюдается резкий рост потребления СНГ. Только в прошлом году потребление в Казахстане выросло на 400 тысяч тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. Так, в 2023 году объемы потребления СНГ составили 2,2 миллиона тонн (1,8 миллиона тонн в 2022 году).

Рост потребления и нерентабельность производства СНГ из-за низких цен привели к уменьшению производства данного вида топлива и определенному дефициту в регионах. На сегодня уровень дефицита достигает порядка 20-25%.

В-третьих, в случае дальнейшего сдерживания цен на СНГ у казахстанских заводов-производителей не будет возможности нарастить объемы производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Вследствие убыточности, заводы все больше теряют интерес производству СНГ, переключаясь на более рентабельную продукцию. Из-за аналогичных причин инвесторы также не хотят вкладывать средства в отрасль.

В-четвертых, в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге. Для сравнения в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге.

– По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,4 миллиона тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%. Вместе с тем заводами-производителями неоднократно поднимались вопросы и обращения о корректировке цен в целях поддержания уровня производства сжиженного газа, - уточнили в министерстве энергетики.

Таким образом с 1 июля планируется скорректировать цены на сжиженный нефтяной газ. Так, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена незначительно повысится – от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона. К примеру, в ЗКО действующая цена на сжиженный газ составляет 64 тенге. С 1 июля планируется повысить цену до 70 тенге.

Проект приказа находится на стадии публичных обсуждений.