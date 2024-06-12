— Опухоли головы и шеи – это серьезное и многогранное заболевание, включающее образование в полости рта, гортани, глотке, а также онкологические заболевания слюнных желез, носа, придаточных пазух и щитовидной железы. Эти опухоли могут затрагивать губы, кожу, костную ткань, слизистые оболочки и другие области, — пояснила Гульжиян Ахметкалиева.
Врач-онколог перечислила причины возникновения опухолей головы и шеи, а также основные симптомы заболевания. К основным факторам риска относятся:
- Курение, употребление алкоголя и жевательного табака;
- Низкий уровень гигиены ротовой полости, полоскание рта спиртосодержащими жидкостями;
- Генетическая предрасположенность;
- Вирусы, такие как ВПЧ и вирус Эпштейна-Барра;
- Систематическое употребление слишком горячей пищи;
- Радиоактивное и ультрафиолетовое излучение;
- Вредные производственные условия;
- Заболевания ЖКТ, авитаминоз, проблемы иммунной системы.
На ранних стадиях онкологические заболевания редко проявляют себя, но в 70% случаев опухоли головы и шеи видны визуально. Среди симптомов могут быть:
- Небольшое уплотнение или язвочка, которая не заживает;
- Болезненные ощущения при глотании;
- Постоянная охриплость голоса;
- Першение в горле;
- Деформация шеи или лица;
- Заложенность носа или ушей;
- Неприятный запах из-за некроза (наблюдается на последней стадии).
— Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, не откладывайте визит к врачу. Раннее обращение за медицинской помощью может существенно повысить шансы на успешное лечение, — отметила врач-онколог.
Основные виды рака головы и шеи:
Рак губы – чаще всего поражает мужчин и располагается на нижней губе. Легко определяется на ранних стадиях.
Рак полости рта – включает рак языка и дна ротовой полости. Может быстро метастазировать в лимфатические узлы.
Рак слюнных желез – редкое заболевание, часто поражает околоушные железы.
Рак гортани и глотки – редкое заболевание среди злокачественных опухолей головы и шеи, но быстро дает метастазы.
Диагностика заболевания
Первичная диагностика проводится врачом-отоларингологом или челюстно-лицевым хирургом. Для точного определения диагноза используются рентгенографическое исследование, магнитно-резонансная или компьютерная томография и ультразвуковое исследование. Биопсия опухоли необходима для подтверждения диагноза и определения гистологической природы новообразования.
Лечение опухолей головы и шеи зависит от их локализации, размера, стадии и состояния пациента. Включает малоинвазивные методы, оперативное вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию.
