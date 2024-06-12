Рак головы и шеи: как распознать заболевание и причины его возникновения

— Опухоли головы и шеи – это серьезное и многогранное заболевание, включающее образование в полости рта, гортани, глотке, а также онкологические заболевания слюнных желез, носа, придаточных пазух и щитовидной железы. Эти опухоли могут затрагивать губы, кожу, костную ткань, слизистые оболочки и другие области, — пояснила Гульжиян Ахметкалиева.

Врач-онколог перечислила причины возникновения опухолей головы и шеи, а также основные симптомы заболевания. К основным факторам риска относятся:

Курение, употребление алкоголя и жевательного табака;

Низкий уровень гигиены ротовой полости, полоскание рта спиртосодержащими жидкостями;

Генетическая предрасположенность;

Вирусы, такие как ВПЧ и вирус Эпштейна-Барра;

Систематическое употребление слишком горячей пищи;

Радиоактивное и ультрафиолетовое излучение;

Вредные производственные условия;

Заболевания ЖКТ, авитаминоз, проблемы иммунной системы.

На ранних стадиях онкологические заболевания редко проявляют себя, но в 70% случаев опухоли головы и шеи видны визуально. Среди симптомов могут быть:

Небольшое уплотнение или язвочка, которая не заживает;

Болезненные ощущения при глотании;

Постоянная охриплость голоса;

Першение в горле;

Деформация шеи или лица;

Заложенность носа или ушей;

Неприятный запах из-за некроза (наблюдается на последней стадии).

— Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, не откладывайте визит к врачу. Раннее обращение за медицинской помощью может существенно повысить шансы на успешное лечение, — отметила врач-онколог.

Основные виды рака головы и шеи:

Рак губы – чаще всего поражает мужчин и располагается на нижней губе. Легко определяется на ранних стадиях.

Рак полости рта – включает рак языка и дна ротовой полости. Может быстро метастазировать в лимфатические узлы.

Рак слюнных желез – редкое заболевание, часто поражает околоушные железы.

Рак гортани и глотки – редкое заболевание среди злокачественных опухолей головы и шеи, но быстро дает метастазы.

Диагностика заболевания

Первичная диагностика проводится врачом-отоларингологом или челюстно-лицевым хирургом. Для точного определения диагноза используются рентгенографическое исследование, магнитно-резонансная или компьютерная томография и ультразвуковое исследование. Биопсия опухоли необходима для подтверждения диагноза и определения гистологической природы новообразования.

Лечение опухолей головы и шеи зависит от их локализации, размера, стадии и состояния пациента. Включает малоинвазивные методы, оперативное вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию.

— Если у вас появились симптомы, связанные с опухолями головы и шеи, не откладывайте визит к врачу, — заключила Гульжиян Ахметкалиева.

