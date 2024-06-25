Положение единственного в ЗКО профессионального футбольного клуба «Акжайык» не завидное. Клуб на грани банкротства. Если в прошлом году финансирование для «Акжайыка» сократили до 400 миллионов тенге, то в этом году из-за режима ЧС, им и вовсе не выделили ни одного тиына.

Руководство клуба недоумевает, почему власти решили сэкономить средства за счет клуба. Ведь в «Акжайыке» занимаются не только футболисты основной команды, но и дети. Учредитель клуба Гульдария Кауиева во время пресс-конференции заявила, что ей приходится покрывать долги и расходы команды из собственного кармана. К слову, в этом году у основной команды было запланировано 33 выезда. Ещё 60 выездов должны были совершить детские команды. Всё это обходится в 400 миллионов тенге. Помимо этого, по словам руководства клуба, есть множество других расходов, таких как выплата заработной платы тренерам, оплата взносов на участие в чемпионатах, покупка экипировки и инвентаря, ремонт стадиона и поля и так далее. Все эти расходы, по словам Кауиевой, она нести в одиночку не в силах.

Позже в редакцию «МГ» обратились уже родители детей, которые занимаются в футбольном центре «Акжайык». По их словам, из-за неразберихи с финансированием страдают юные футболисты.

– В этом году оставили только четыре возраста - 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Остальные дети вынуждены были уйти в ДЮСШ. Их просто выгнали, так как не смогли содержать. Мы не согласны с утверждением Гульдарии Кауиевой о том, что в прошлом году она оплачивала поездки детей. Тогда она уже не могла отправлять всю команду из 18 человек и двух тренеров. За счет клуба поехали лишь 14 детей и 1 тренер. Но мы, родители, за каждый выезд собирали деньги и отправляли весь состав. Что касается экипировки, то у них одна форма, в которой они играют и дом, и на выезде. Мой сын ходит на футбол пять лет, за это время ни разу экипировка от клуба не предоставлялась. Мы единственный раз с родителями закупались сами. За все эти пять лет суточные выплачивались один раз. Большинство денег, которые выдавались в прошлом году, уходили на основную команду. Поэтому мы относимся скептически к словам Кауиевой, - говорит мама юного футболиста Индира Уразгалиева.

Родители говорят, что последняя поездка детей на чемпионат республики до последнего момента была под угрозой срыва. Все дело в том, что руководство клуба заявило, что денег на проезд и проживание детей нет. Тогда в ситуацию вмешалось управление спорта и предложило профинансировать поездку. Однако в ФК «Акжайык» отказались принимать помощь.

– Облспорт не мог напрямую перечислить эти деньги «Акжайыку». Они аргументировали это тем, что ведется следствие в отношении руководства клуба. Отправить детей за счет бюджета технически было невозможно. Потому что в чемпионате принимает участие клуб «Акжайык», и финансировать поездку должен сам клуб. Облспорт просто так дать денег клубу не может. Тренеры пошли в облспорт и им дали денег, но с условием, что они должны будут отчитаться за них. Но Кауиева отказалась принять эти деньги, заявив, что ей принципиально нужно, чтобы эти деньги были зачислены от облспорта на счет клуба. Этот момент нас смутил. Мы ничью сторону не принимаем, хотим помочь лишь своим детям. Для нас это больной вопрос. Дети окажутся на улице, потому что альтернативы нет. Весь прошлый год мы писали в различные инстанции, но без толку. Везде нам отказывают, ссылаясь на то, что клуб частный, - рассказала мама другого воспитанника клуба Александра Усова.

Того же мнения придерживается и другой родитель Тимур Байкатов. Он уверен, что в эту ситуацию должен вмешаться аким области, так как управление спорта и руководство ФК «Акжайык» никак не могут прийти к единому соглашению.

– На самом деле здесь назрела огромная социальная проблема. Идет война между акиматом и руководством клуба. Они деньги не поделили, а страдают наши дети. Миллиард, который выделяли на клуб в предыдущие годы, это мизер для футбольного клуба. Ситуация была запущена в 2022 году. Власть по результатам главной команды делала выводы, поэтому все деньги спустили на них. На детей всем было наплевать. То, что сейчас происходит - это абсолютно безобразное отношение власти к социальной сфере города. Это власть развалила футбол в области, а руководство клуба поспособствовало этому. Мы только недавно узнали, что есть такая Гульдария Кауиева. Ей не было дела до нас. Сейчас она с нулевым бюджетом не сможет содержать эту махину. Нам нужно спасать своих детей. Государство - не лучший управленец, но оно по крайней мере спасёт наше поколение детей. В этой ситуации это лучший вариант. По-человечески Кауиеву жалко, но она сейчас борется только за свои деньги, которых ей, скорее всего не вернут, - заключил Тимур Байкатов.

Сама Гульдария Кауиева говорит, что в любом случае будет добиваться финансирования клуба. Ведь отсутствие денег означает закрытие клуба, а без клуба не будет и детского футбола. «Акжайык» вынужден будет закрыться, а для того, чтобы создать новый профессиональный клуб понадобиться как минимум три года. Плюс ко всему нужно будет закрыть все долги ФК «Акжайык».

– Облспорт хочет открыть другой клуб, но они не знают, что им придется закрывать все долги клуба. Но я не дам закрыться клубу, пусть нам выдадут хотя бы деньги, которые рассчитаны на детей, - говорит Кауиева.

Что касается поездок детей за счет родителей, то президент клуба отметила, что это была инициатива самих же родителей. Поездку основного состава профинансировала Кауиева, а дополнительный состав по желанию родителей поехали за свой счет.

– В этом году мы действительно ничего не покупали детям из экипировки. Только приобрели игровую форму и всё. Потому что у меня нет денег. Да, я хочу, чтобы дети одевались в качественную одежду, но не могу пока позволить этого, - отметила она.

На вопрос будет ли существовать клуб без финансирования, Гульдария Кауиева уверенно ответила, что будет.

Руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин сообщил, что принято решение о проведении нового конкурса о государственных закупках. В нём могут принять участие все желающие, в том числе ФК «Акжайык». Другими словами, в случае успешного прохождения из бюджета всё же выделят средства на финансирование клуба.

А родителям юных футболистов Женис Нигметуллин посоветовал не беспокоиться. Поездки команд на республиканские чемпионаты допускаются с согласия учредителя клуба и могут финансироваться за счет управления.



