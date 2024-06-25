16 июня на рынке «Ел Ырысы» во время обряда жертвоприношения при опаливании голов скота произошел хлопок газового баллона. Пострадали 10 человек, восемь из них мужчины от 27 до 67 лет. Также травмы получили двое детей 15 и 17 лет.

На 17 июня в реанимации находилось трое взрослых, еще трое были в отделении политравмы. Один из детей находился в реанимации детской больницы, другой в отделении травматологии. Тогда врачи провели консилиум.

Сегодня, 25 июня, в пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что двух взрослых перевели из реанимации в отделение политравмы. Еще двух взрослых выписали. В реанимации в стабильно-тяжелом состоянии находится один пострадавший. Четыре пациента получают лечение в отделении политравмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один ребенок все также находится в реанимации, другой в отделении травматологии. Состояние детей тяжелое, они получают необходимое лечение, уточнили в ведомстве.