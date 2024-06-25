В акимате Бурлинского района сообщили, что на 14 июня 2024 года в первый класс принято 555 заявлений, из них 305 детей и их родителей изъявили желание обучаться на казахским языке и 250 на русском языке. Всего в районе 245 учителей начальных классов. Как выяснилось, в районе не хватает четырех педагогов начальных классов с казахским языком обучения и 17 учителей с русским языком обучения. Та же в школах есть нехватка учителей-предметников: физики, математики, химии, информатики, русского языка и литературы для школ с русским языком обучения.

В общеобразовательных школах района работают 350 молодых специалистов со стажем работы от нуля до трех лет. Кроме того, в школах есть инклюзивное образование и коррекционные классы, в которых работает 17 педагогов-ассисентов.

— В настоящее время коррекционные классы имеются в двух средних образовательных школах города Аксай и два класса в Приуральной комплекс школе-детский ясли сад. В Бурлинском районе с особенными образовательными потребностями учатся 480 детей. С ними проводят разные конкурсы, дети очень талантливые. В этом году среди детей с особенными образовательными потребностями на областном этапе конкурса «Бесконечный мир» один ученик занял третье место и два ученика получили благодарственные письма. В областном этапе XIX Республиканского фестиваля детского творчества «Жулдызай» два ученика заняли третье место и четыре учащихся были награждены благодарственными письмами, — сообщили в районном акимате.

Как сообщили в акимате Бурлинского района, для подготовки детей к новому учебному году из фонда «Всеобуча» выделяется 17 232 579 тенге. На эти средства в школу соберут 1725 детей из многодетных семей и 243 ребенка из малообеспеченных семей. Также через фонд «Қазақстан Халқына» 40 детей из района отправят в оздоровительные лагеря «Самал» и «Атамекен».

— Это дети из семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, дети-сироты и дети оставшийся без попечения родителей, дети пострадавшие в ЧС, дети из многодетных семей, одаренные в спорте, творчестве, отличники интеллектуально одаренные дети. 87 детей поедут отдыхать в загородные лагеря города Уральск, Боровое, Алматы. С 10 по 24 апреля 10 детей из семей, пострадавших от паводка, съездили в оздоровительный лагерь «Тау-Жанашар» в Алматы за счет спонсорских средств. В мае 44 ребенка отдохнули в Республиканском учебно-оздоровительным лагере «Балдаурен», — рассказали в акимате Бурлинского района.

В районном акимате отметили, что на учете в ювенальной полиции состоят восемь несовершеннолетних детей. С каждым из которых в школе ведется диагностическая, профилактическая, консультационная работа по индивидуальному плану. Дети посещают школьные секции. С «трудными подростками» ведут работу школьные психологи и социальные педагоги, также за каждым ребенком закреплен наставник. С членами семьи учащихся ведется беседа, и администрация школы совместно с отделом полиции района посещают семью ежемесячно и в рамках различных рейдов и акций.

Ранее сообщалось, что в Бурлинском районе работает 129 детско-юношеских кружков. В четырех учебных заведениях дополнительного образования Бурлинского района (детская музыкальная школа, детская школа искусств, центр внешкольной работы, станция юных туристов) учащиеся вовлечены в 174 кружка. В 16 платных кружках в прошлом году занималось 847 учащихся, а в 46 бесплатных — 2206 учащихся. В целях развития досуга подрастающего поколения в интересных, полезных и содержательных направлениях, а также приобщения подростков к искусству и достижениям, Бурлинский районный центр досуга (сельские дома культуры и клубы), Дом дружбы и библиотеки активно работают по сей день. Бурлинский районный досуговый центр и детские кружки (вокал, танцы, театр, художественная речь, домбра и др.) провели более 130 разнообразных встреч и дискуссионных мероприятий.

В ДЮСШ Бурлинского района 20 видов спорта представлены. В 2023-2024 учебном году в спортивной школе тренируются 1396 учащихся. Спортивные секции организованы по 20 видам спорта: асық ату, қазақ күресі, самбо, дзюдо, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, таеквондо, каратэ, футбол, волейбол, настольный теннис, тоғызқұмалақ, плавание, бадминтон, баскетбол, лыжный спорт, жекпе-жек, легкая атлетика, пауэрлифтинг. Юные спортсмены района уже могут похвастаться хорошими достижениями.