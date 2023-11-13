По словам заместителя акима Бурлинского района Алтая Тукжанова, в районе широко пропагандируется 34 вида спорта, жители района постоянно активно участвуют в развитии спортивной сферы, в том числе в развитии массового спорта.

- С каждым годом увеличивается количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличивается число приверженцев здорового образа жизни. По итогам 2022 года численность населения района составила 56 206 человек, из них 39%, то есть 21 923 человека систематически занимаются физической культурой и спортом, из них 6223 - дети в возрасте 6-13 лет, 10360 - молодежь в возрасте 14-29 лет, 5340 - взрослые старше 30 лет, - рассказал замакима района.

Как стало известно, работу по развитию детско-юношеского спорта в Бурлинском районе осуществляет детско-юношеская спортивная школа. В 2023-2024 учебном году в спортивной школе тренируются 1396 учащихся.