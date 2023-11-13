Мужчину толкнули под колёса фуры в Алматинской области

Женщина толкнула мужчину под колёса проезжающей фуры. Он погиб на месте.

Инцидент произошёл возле рынка «Алтын Орда». На кадрах, распространившихся в сети, видно, как несколько человек стоят возле проезжей части. В момент, когда проезжает фура, женщина толкает мужчину под колёса многотонника и пятится назад.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что это случилось 30 октября на трассе Алматы — Бишкек.

— Водитель грузового Volvo совершил наезд на неустановленного мужчину. В ходе проверки выяснилось, что женщина толкнула мужчину под колёса грузового тягача. Факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство», — информировали в ведомстве.

Подозреваемая 1963 года рождения задержана, её водворили в изолятор временного содержания. Ей грозит реальный срок.