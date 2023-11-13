Массовую драку устроили заключённые колонии №57 в селе Заречное. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента уголовно-исполнительной системы.
— Пресечён внезапно возникший конфликт на бытовой почве среди осуждённых. Инцидент локализован силами дежурного наряда. Троим пострадавшим в ходе конфликта оказали необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.
После драки колонию посетили правозащитники и представители прокуратуры. Обстановку стабилизировали, заключили в департаменте.