Об изменениях в законодательстве рассказал председатель Бурлинского районного суда Серик Мынбаев.
По словам председателя райсуда, с 1 июля 2023 года вступил в силу Закон, который усиливает ответственность за семейно-бытовое насилие, поскольку из года в год растет количество дел, связанных с насилием.
- Так, только в Бурлинском районном суде количество поступивших дел в 2021 году состояло -50, а в 2022 году-81. А за шесть месяцев 2023 года поступило уже 48 дел.
Законодательство в этой сфере то ужесточалось, то смягчалось, но особых изменений это не принесло, - рассказал Серик Мынбаев. - Анализ таких дел показывает, что правоохранительные органы сталкиваются с такой проблемой, когда потерпевшие не хотят «выносить сор из избы», находясь в определенной зависимости от нарушителя.
В результате безнаказанность порождает вседозволенность и неоднократность таких нарушений одними и теми же лицами.
По его словам, с 1 июля полиция регистрирует бытовые правонарушения и без заявлений потерпевших.
- Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд. Окончательное решение будет принимать суд. Этим же законом исключается возможность повторного примирения сторон. Усиление наказание выражается в том, что если раньше санкция предусматривала, например административный арест от одних до десяти суток, то изменения предусматривают только на десять суток ареста. Если ранее нарушение защитного предписания влекло либо предупреждение, либо административный арест на срок до пяти суток, то изменения предусматривают только административный арест на десять суток, - сообщил судья, добавив, что роме этого в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанных с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак «Совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного» (ст.106 УК, ст. 107 УК). Это позволит применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность.