Об изменениях в законодательстве рассказал председатель Бурлинского районного суда Серик Мынбаев.

По словам председателя райсуда, с 1 июля 2023 года вступил в силу Закон, который усиливает ответственность за семейно-бытовое насилие, поскольку из года в год растет количество дел, связанных с насилием.



- Так, только в Бурлинском районном суде количество поступивших дел в 2021 году состояло -50, а в 2022 году-81. А за шесть месяцев 2023 года поступило уже 48 дел.

Законодательство в этой сфере то ужесточалось, то смягчалось, но особых изменений это не принесло, - рассказал Серик Мынбаев. - Анализ таких дел показывает, что правоохранительные органы сталкиваются с такой проблемой, когда потерпевшие не хотят «выносить сор из избы», находясь в определенной зависимости от нарушителя.

В результате безнаказанность порождает вседозволенность и неоднократность таких нарушений одними и теми же лицами.



По его словам, с 1 июля полиция регистрирует бытовые правонарушения и без заявлений потерпевших.