В ЗКО продолжается «регулирование численности» сайгаков. Изначально министерство экологии заявляло об отлове животных в специальные сети. Такой способ оказался неэффективным и тогда их стали отстреливать.

По биологическим обоснованиям отстрелу и отлову подлежат 226 тысяч особей уральской популяции. Охотзоопром привлёк к этой работе девять бригад охотников. За каждую добытую тушу сайгака ловчим выплачивают 4 211 тенге, охотникам – 5 052 тенге. По состоянию на 31 октября, уничтожены 5 708 особей (редакция запросила последние цифры, но пока не получила ответ). Из них, после ловли в сети – 1 252 особи, отстрелом – 4 456 особей.

Туши животных передают в мясоперерабатывающие комбинаты ЗКО, Акмолинской и Карагандинской областей. За счёт вырученных средств покрывают расходы «Охотзоопром». Так нам сообщили в министерстве экологии РК.

Между тем социальные сети пестрят сообщениями зоозащитников о том, что мясо сайгаков продают на рынках некоторых городов Казахстана. Журналист и общественник Гульмира Абыкай на своей странице в написала, что ей продолжают поступать письма от казахстанцев с просьбой прекратить отлов и отстрел сайги.

— В ЗКО и Актюбинской областях варварски уничтожают сайгаков. Разрешение, конечно же, есть. Но это неправильно. Туши тысячи убитых животных грузят в машины. Привозят на рынки и продают по 1 500 тенге за килограмм (мясокомбинаты принимают по 315 тенге за кило - прим. автора). Среди них есть испортившиеся. Один Всевышний знает, когда они были отстрелены... В степи пахнет кровью, страшно смотреть на всё это. Фото сделано на рынке Табыс в Актобе, — написали зоозащитники.

Ранее в Казахстане создали петицию, требуя отменить отстрел. Её авторы уверены, что истинная цель — получение рогов. 25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали на территорию России. В министерстве экологии этот факт не подтвердили.