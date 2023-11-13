​С марта в Алматы зарегистрировали 2 258 лабораторно подтверждённых случаев кори. 80% инфицированных — дети до 14 лет. Об этом сообщил главный санитарный врач мегаполиса Касымхан Алпысбайулы.

Среди заражённых преимущественно непривитые. В 72,3% случаев — по причине отказа родителей от вакцинации детей.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса.

— Создан городской штаб, назначили кураторов по городу и по каждому району. В поликлиниках составили списки подлежащих вакцинации. Сейчас формируются дополнительные прививочные бригады. В их составе: врач, медсестра и медрегистратор., — отметил Алпысбайулы.

Вакцинацию продолжат до стабилизации эпидемиологической ситуации.