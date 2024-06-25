Работавшие на строительстве дамбы в Атырау водители КамАЗов заявили, что тоже не могут получить свои деньги

По словам представителя водителей КамАЗов ТОО «Абадан-Алаш» (всего их насчитывается около 50 человек), они строили дамбы во время ЧС на участках 71, 72, 73, в селах Аксай, Акжар и они тоже не могут получить деньги за проделанную работу. На этот раз речь идет о 174 758 914 тенге. К слову, они написали открытое письмо на имя акима Атырауской области Серика Шапкенова, акима Атырау Шакира Кейкина и депутатов областного акимата.

Представитель ТОО «Абадан-Алаш» сообщил, что по предварительной устной договоренности с акиматом Каирашахтинского сельского округа стоимость выполненных работ будет рассчитана по факту выполненных работ, согласно сметной документации.

По расчетам ТОО «Абадан-Алаш» сумма строительства дамбы протяженностью 2 456 метров, составляет 174 758 914 тенге.

- Эти расчеты были сделаны на основе геодезических топографических съемок, исполнительной схемы, где указаны высота, длина, плотность каждого слоя возведенной плотины. Все документы подписаны техническим надзором акимата Каиршахтинского сельского округа, акимом Калиевым, руководителем АО центра «Национальной экспертизы и сертификации Атырауской области» и самим подрядчиком. Однако на сегодняшний день акимат сельского округа прислал нам договор и акт выполненных работ на сумму 81 318 233,66 тенге, - рассказал представитель ТОО по имени Нурлан.

По словам мужчины, они не согласны с этой суммой и поэтому не подписывают документ.

- Дамба строилась согласно стандартам, которые были рекомендованы ответственными лицами, техническими сотрудниками акимата. Ширина возведенной плотины составляет 15 метров, высота 5-6 метров, с уплотнением уложенных слоев с интервалом в 30-40 см каждый. К тому же было задействовано 45 единиц техники, которые были взяты в аренду. Многие сельчане взяли кредиты в банке, заложили свой дом, чтобы арендовать строительные машины. Теперь им нечем платить долги банку, а у всех семьи и дети, - жалуется Нурлан.

Основанием претензий к акимату сельского округа со стороны подрядчика ТОО «Абадан-Алаш» является то, что, по их мнению, сметная документация, составленная исполнительным органом, не утверждена печатью и подписью ни одного компетентного лица. Также отсутствует экспертное мнение о нормативах продолжительности и ресурсов при строительстве объекта, не учтены круглосуточная продолжительность работ рабочих, использование количества техники (всего 45), фактический объем выполненной работы оценивается только на 50 процентов. Кроме того, смета, представленная акиматом, рассчитана в ценах на 2022 год.

В связи с этим, подрядная компания намерена оспаривать свои права в компетентных органах.















