Три обгоревших трупа на трассе ЗКО: среди погибших был ребёнок

24 июня в 16:45 на автодороге Самара — Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района произошло ДТП. В полиции сообщили, что Toyota Prado въехала в прицеп фуры Volvo. В результате ДТП внедорожник загорелся. После тушения в салоне авто обнаружили три обгоревших трупа.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что все погибшие являются гражданами Казахстана и проживают в одном из районов области.

— Личности погибших установлены. Среди них 70-летний мужчина, 58-летняя женщина и 9-летний ребёнок, — уточнили в ведомстве.







