В социальных сетях распространилось видео, лежащей на земле девушки. Автор ролика утверждал, что 24 июня около 16.00 она выпала с колеса обозрения в центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Алматы. Полицейские факт подтвердили и сообщили, что начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.

Позже выяснилось, что незадолго до суицида девушка дома якобы задушила собственную дочь.