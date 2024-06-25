Авария произошла 20 июня в 3:30 в поселке Переметное, недалеко от АЗС. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель мопеда Alpha Samurai не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с мотоциклом. Полицейские назначили экспертизы и проводят расследование.

Между тем, оказалось, что пострадавшими являются подростки - 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Двоих с различными травмами доставили в районную больницу, а позже в сопровождении медработников транспортировали в областную детскую многопрофильную больницу.

- Пациент 2006 года рождения поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На вторые сутки он скончался. Подросткам 16 и 17 лет назначили амбулаторное лечение. Ещё один 16-летний пациент прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже четвертое ДТП со смертельным исходом, в которых в общей сложности погибли девять человек.