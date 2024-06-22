Четыре человека погибли в аварии на трассе в ЗКО

По информации департамента полиции ЗКО, столкновение автомобилей произошло утром 22 июня на автодороге Самара - Шымкент, недалеко от поселка Косколь Каратобинского района.

43-летний водитель «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой «Мазда». В результате ДТП оба водителя и два пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения.

По факту ДТП начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».