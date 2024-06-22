В департамента государственных доходов по Мангистауской области напомнили, что помимо уплаты налогов, работодатели, индивидуальные предприниматели, и лица, занимающиеся частной практикой, обязаны уплачивать социальные взносы за своих сотрудников и за себя лично.

К социальным платежам относятся:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) по ставке 10%;

обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР);

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

социальные отчисления (СО) по ставке 3,5%;

отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ООСМС 3% и ВОСМС 2%).

В департаменте добавили, что социальные платежи нужно оплачивать ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена выплата дохода. Чтобы не образовалась задолженность, пеня, блокировка счетов и наложения других ограничений, рекомендуется вовремя оплачивать социальные платежи.