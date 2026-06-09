Синоптики прогнозируют осадки и усиление ветра, а также сохраняется высокая пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", 10 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди с грозами, а ночью и утром - туман. Днём ветер усилится до 15-20 м/с, при этом на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днём также пройдут дождь с грозой, ночью и утром возможен туман. Температура ночью +14...+16 °C, днём +26...+28 °C.

В Атырауской области прогнозируют дожди с грозами, а днём ветер будет достигать в порывах 15-20 м/с. В Атырау дождливая погода с грозой будет в дневное время. Температура ночью +18...+20 °C, днём +30...+32 °C.

В Мангистауской области и Актау в ночные и утренние часы ожидается туман. Осадки маловероятны. Температура ночью +16...+18 °C, днём +26...+28 °C.

В Актюбинской области ожидаются дожди и грозы, а порывы ветра днём будут достигать 15-18 м/с (на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность). В Актобе существенных осадков не прогнозируют, но днём поднимется ветер с порывами до 15 м/с. Температура ночью +13...+15 °C, днём +22...+24 °C.