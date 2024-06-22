За самый чистый двор в Уральске будут давать подарки

В акимате города сообщили, что в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» проводится конкурс между формами управления домами ПТ, КСК и ОСИ. По условиям конкурса каждую субботу нужно устраивать субботники, поддерживать чистоту своего двора, подъездов и белить деревья.

Чтобы выиграть конкурс и получить приз нужно, снять процесс уроки территории на фото или видео и отправить их на указанный номер.

Напомним, что экологическая акция проходит по всей стране. 12 июня на убору территории в районе центрального рынка вышли около 100 студентов, их субботник также проходил в формате конкурса.