Дельтаплан находился в эксплуатации у ТОО «САМГАУ АГРО». В министерстве транспорта РК сообщили, что создают комиссию по расследованию этого происшествия.

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, пилоту было 43 года. Он скончался до приезда врачей. Причина - травмы, не совместимые с жизнью.

Сообщают, что на дельтаплане занимались химической обработкой сельхозугодий.

По данным, указанным на сайте ТОО «САМГАУ АГРО», предприятие на мотодельтапланах и самолетах АН-2 занимается обработкой сельхозкультур и растений от болезней и вредителей, обработкой посевов от сорняков, десикацией подсолнечника и других культур, а так же сплошной обработкой площадей от саранчи.

Фарида ЗАРИП