Более двух тысяч жителей Кульсары получили деньги на ремонт жилья после паводка

Комиссией по оценке и возмещению ущерба на сегодняшний день принято 2592 заявления на заключение договора. Из них 2 365 жителей уже получили выплаты, сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

Одна из тех, кто получил выплаты, жительница Кульсары Алмажай Кенжиева. Её дом признали аварийным, и на полученные деньги она купила новую квартиру в Атырау.

⁃ Почти месяц мой дом находился под водой, после того как отошла вода пришли специалисты независимой оценки, которые признали дом аварийным. На четвертый день после оглашения результатов я подписала соглашение с акиматом Жылыойского района на получение компенсации. Через два дня мне уже перечислили деньги на спецсчет. На них я сразу купила этот прекрасный дом. Вот уже четыре дня как мы справили новоселье. Я благодарна акимату района за поддержку и заботу, — рассказала Алмажай Кенжиева.

В оперштабе добавили, что региональная комиссия продолжает работу по выплате компенсаций субъектам малого и среднего бизнеса. В Жылыойском районе уже выплатили компенсации 69 предприятиям на сумму около 500 миллионов тенге. Тем временем, в Кульсары идет строительство 100 домов для пострадавших от паводка. Строительством занимаются местные компании, и каждый дом будет иметь площадь в 100 квадратных метров.