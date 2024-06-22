Не все пенсионеры Казахстана освобождены от уплаты налога на имущество

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. Однако в департаменте государственных доходов по Мангистауской области говорят, что информация не совсем соответствует действительности.

— В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан освобождены от уплаты налога на имущество – отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства - прим.автора) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на первое января соответствующего финансового года, — сообщили в ДГД Мангистауской области.

Освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются:

в пределах 1000 МРП – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа;

в пределах 1500 МРП – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

В департаменте напомнили, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2023 год истекает первого октября 2024 года.