Министр не стал уходить от вопроса.

На страницах Telegram-канал Prokzsport появился пост о том, что сегодня министру спорта задали вопрос касательно последних событий вокруг олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Кулуарно уже давно обсуждается в спортивном сообществе: не было ли на фоне истории с Михаилом Шайдоровым целенаправленной информационной кампании против него?

-Тут стоит стоит отдать должное Ерболу Мырзабосынову. Он не стал уходить от вопроса, обвинять и искать виноватых. Вместо этого министр перевел разговор в плоскость объективности. Главный посыл был прост: критика нужна, но она должна опираться на факты. В последние месяцы вокруг Михаила обсуждали все — от «ему просто повезло» до «успех достигнут вопреки системе». Но за громкими заголовками часто теряются главное - реальные достижения спортсмена, его ежедневный труд и результат, - пишет Telegram-канал.

Еще одна важная мысль министра: подобные информационные войны вредят прежде всего самим спортсменам. Поэтому вместо искусственных конфликтов стоит больше говорить о достижениях людей, которые представляют Казахстан на мировой арене. Видимо, этот вопрос уже стал настолько очевидным, что его решили задать уже лично министру.



