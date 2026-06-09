Делегация Западно-Казахстанской области во главе с Нариманом Турегалиевым находится с рабочим визитом в КНР. Глава региона уже встретился с губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэем, чтобы обсудить промышленное и аграрное сотрудничество.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, провинция Ляонин с населением более 40 миллионов человек имеет мощный промышленный потенциал и огромный опыт в нефтегазовой сфере. Поскольку эти направления стратегически важны и для Приуралья, регионы планируют укреплять межрегиональные связи.

По словам Наримана Турегалиева, в ЗКО сейчас активно улучшают инвестиционный климат и создают условия для зарубежного бизнеса, в том числе предоставляя площадки в специальной экономической зоне.

- Совместно с китайскими инвесторами в нашей области реализуются проекты по строительству завода по производству жидкого метанола, цементного завода, газотурбинной и ветровой электростанций, а также ряд других важных инициатив, - рассказал аким ЗКО.

В свою очередь губернатор провинции Ляонин Ван Синьвэй подтвердил, что китайская сторона заинтересована в партнерстве. Он привел цифры: по итогам прошлого года объем двусторонней торговли между Ляонином и Казахстаном достиг 2,7 миллиарда юаней (около 167 миллиардов тенге). Ван Синьвэй также поблагодарил Турегалиева за участие в Международном форуме городов-побратимов.

Помимо тяжелой промышленности и аграрного сектора, стороны договорились развивать культурные и гуманитарные связи. Организовать встречу властям ЗКО помогло Посольство Казахстана в КНР.

Китайская сторона также выразила заинтересованность не только в дальнейшем укреплении дружеских связей и развитии производственной кооперации, но и в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Года культуры Китая и Казахстана.