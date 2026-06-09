Мошенники маскируются под службу поддержки Telegram и заявляют, что ваш профиль будет стёрт через 24 часа. В Генпрокуратуре объяснили, как распознать обман и защитить свои переписки.

Казахстанцев предупредили о массовой фишинговой атаке, нацеленной на кражу личных Telegram-аккаунтов. По информации Центра прогнозирования преступных угроз Генеральной прокуратуры, злоумышленники начали использовать новый инструмент психологического давления, чтобы выманивать у пользователей доступ к их профилям.

Мошенники рассылают сообщения, маскируясь под официальную службу поддержки мессенджера. В тексте утверждается, что от пользователя якобы поступила заявка на полное удаление аккаунта, а аннулировать этот запрос можно только в течение 24 часов. Чтобы остановить процедуру, жертве предлагают перейти по ссылке, запустить бота или нажать специальную кнопку, а затем ввести секретный код подтверждения.

В Генпрокуратуре официально заявили: никакой процедуры отмены удаления аккаунта через сторонние сайты или боты в мессенджере не существует. Как только пользователь вводит присланный код на фейковой странице, он добровольно передает управление своим профилем преступникам.

- Фактически схема основана на психологическом давлении: мошенники рассчитывают на страх пользователя потерять доступ к аккаунту и вынуждают его действовать поспешно, - говорится в сообщении.

Чем опасен взлом и как защититься

Получив доступ к чужому аккаунту, киберпреступники могут скачивать личные архивы, читать конфиденциальные переписки, рассылать контактам просьбы о срочном займе денег или использовать профиль для дальнейших спам-атак.

Чтобы не лишиться своего аккаунта, эксперты ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать четыре простых правила: