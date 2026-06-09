Ербол Мырзабосынов прокомментировал ситуацию с контрактом и выплатами фигуристу Михаилу Шайдорову. Глава ведомства сообщил, что конфликт урегулирован, а виновные уже привлечены к ответственности.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве прокомментировал громкую ситуацию вокруг фигуриста Михаила Шайдорова, которому, как заявлялось ранее, не выплачивали заработную плату. Глава ведомства заверил, что на сегодняшний день конфликт полностью урегулирован, а соглашение со спортсменом подписано.

По словам министра, задержка и недопонимание возникли из-за банального сбоя в коммуникациях, за что непосредственные исполнители уже привлечены к ответственности.

- С обеих сторон были нарушены коммуникации, неправильно разъяснили. В связи с этим произошла данная ситуация. Поэтому считаю сегодня вопрос с Михаилом полностью исчерпан. Предлагаю поставить точку на данном вопросе. Очень важно спортсменам сосредоточиться на подготовке к нового сезону. Ещё раз озвучу, с двух сторон исполнители-менеджеры именно в разъяснении не доработали. Они понесли административное наказание, - сообщил Ербол Мырзабосынов.

Глава ведомства отдельно подчеркнул, что министерство не имеет юридического права переписывать официальные документы под конкретных лиц, даже несмотря на широкий общественный резонанс в прессе.

- Условия договора были разъяснены. Договор подписан. Здесь важно отметить, что договор стандартный. И он подписывается всеми спортсменами, не только олимпийцами. Также хочу отметить, что он составлен согласно мировой практике, рекомендациям антидопингового агентства, а также Высшей аудиторской палаты. И даже под давлением СМИ мы не можем его отдельно разработать для отдельного спортсмена. Во всех договорах единые правила, - пояснил министр.

Также Ербол Мырзабосынов прокомментировал слухи о жёстких обязательствах фигуриста. Он подтвердил, что пункт о завоевании медали на Олимпийских играх 2030 года в соглашении остался, поскольку документ является типовым для всех атлетов страны. При этом министр опроверг информацию о возможных штрафах: "Контракт не обязывает возвращение каких-то финансовых средств."

Сейчас команда Михаила Шайдорова отправляется на двухмесячные учебно-тренировочные сборы в США, а все положенные призовые выплаты, по заверениям профильного ведомства, будут переведены спортсмену в самое ближайшее время.

Напомним, ранее вокруг фигуриста разгорелся скандал из-за жёстких условий соглашения, из-за чего в его защиту активно выступали казахстанские тренеры. Конфликт удалось исчерпать только после того, как Михаил Шайдоров официально подписал контракт и продолжил подготовку к сезону.