Только 6 пляжей в области получили заключение от санитарного контроля.

С наступлением тепла пляжи и зоны отдыха становятся главными точками притяжения для жителей Западно-Казахстанской области. Чтобы летний досуг не обернулся проблемами со здоровьем, в регионе усилили контроль за местами массового отдыха у воды.

Как рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева, в области утвержден четкий перечень зон, предназначенных для купания, туризма и спорта. Согласно специальному постановлению областного акимата, в регионе официально определено 34 легальных места массового отдыха на воде. Однако санитарно-эпидемиологическое заключение получили только 6.