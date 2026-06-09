С наступлением тепла пляжи и зоны отдыха становятся главными точками притяжения для жителей Западно-Казахстанской области. Чтобы летний досуг не обернулся проблемами со здоровьем, в регионе усилили контроль за местами массового отдыха у воды.
Как рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева, в области утвержден четкий перечень зон, предназначенных для купания, туризма и спорта. Согласно специальному постановлению областного акимата, в регионе официально определено 34 легальных места массового отдыха на воде. Однако санитарно-эпидемиологическое заключение получили только 6.
в городе Уральске - 2 коммунальных пляжа: пляж туристической базы "Евразия" и пляж туристического лагеря "Самал";
в Бурлинском районе - частный пляж базы отдыха "Riverside";
в районе Бәйтерек - частный пляж базы отдыха "Bavaro Spa and Bar";
в Теректинском районе - 2 пляжа: частный пляж базы отдыха "Ақ жол" и коммунальный пляж в селе Сарыөмір.