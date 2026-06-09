В социальной сети Threads внимание пользователей привлекла фотография женщины, которая несет на спине курьерскую термосумку и одновременно держит на руках младенца, передает Мой Город со ссылкой нa ult.kz.

Снимок быстро разошелся в сети и вызвал активное обсуждение среди пользователей. Автор публикации отметил, что личность женщины пока не установлена, и попросил помочь найти ее и связаться с ней. По его словам, с каждым днем растет число людей, желающих оказать ей поддержку.

На фото видно, как женщина одной рукой прижимает к себе ребенка, а другой продолжает выполнять свою работу. Эта сцена не оставила равнодушными многих пользователей и вызвала тысячи комментариев.

Многие заявили о готовности помочь финансово, другие предложили передать детскую одежду, продукты и другие необходимые вещи. Также пользователей попросили откликнуться, если кто-то знает женщину лично.

В сети активно обсуждают, какие обстоятельства могли заставить ее работать с младенцем на руках. Люди пытаются понять, в какой жизненной ситуации она оказалась.

Пока официальной информации о личности женщины и ее положении нет. Тем не менее пользователи продолжают распространять публикацию и пытаются найти ее, чтобы оказать помощь.