По результатам всей проводимой работы потребителям за некачественный товар и услугу, а также за качественный товар вернули 23,9 миллиона тенге. На сумму 250 000 тенге произвели замену товара.

Руководитель департамента торговли и прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова на брифинге сообщила, что за пять месяцев этого года в их ведомство поступило 243 письменных обращения. Из них 52 обращения перенаправили для рассмотрения в пределах компетенции в другие госорганы, ещё 14 заявители отозвали.

— Департамент вправе проводить внеплановые проверки субъектов бизнеса по фактам нарушений прав потребителей. Государственный орган вправе привлекать по результатам проведенных проверок продавцов к административной ответственности. Так, департамент провёл пять внеплановых проверок субъектов предпринимательства. По результатам предпринимателей привлекли к административной ответственности в виде вынесения предупреждения. — пояснила Киматова.

Также ведомство приняло участие в 49 процессах по рассмотрению гражданских дел о защите потребительских прав граждан.