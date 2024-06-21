По данным РГП "Казгидромет", 22 июня днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза, днем на западе, севере области ожидается град, шквал. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы до 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +17.

22 июня на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на большей части области 15-20, днем на севере области порывы 23 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29 градусов, ночью +23.

В Атырау также ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +20.

В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +33 градусов, ночью +20.