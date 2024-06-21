Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов рассказал о проектах в сфере культуры. В прошлом году в селах Бисен Бокейординского района и Буданиро Акжайыкского района построили новые дома культуры. Также завершилось строительство Визит-центра и административного здания в исторической ставке Жангир хана в селе Хан Ордасы. Капитальный ремонт домов культуры сделали в селах Алгабас, Мерген и Хан Ордасы.

— В этом году ведется строительство четырех домов культуры в селах: Кырыкопа Жангалинского района, Щапово Байтерекского района и Кайынды Казталовского района. После внесения изменений в проектно-сметную документацию продолжится ремонт Казахского драматического театра имени Хадиши Букеевой. Составлена проектная документация и выделены средства на капитальный ремонт театра имени Островского. Ремонтные работы ожидают и здание центра народного творчества в районе Римзавода. В этом году центр народного творчества отмечает свой 80-летний юбилей, — рассказал Бакытжан Нарымбетов.

По словам заместителя акима области, в Бурлинском районе запланирован капитальный ремонт сельских домов культуры сел Жарсуат, Кентубек и Бумаколь. В Сырымском районе будет построена районная детская библиотека, подрядчик для строительства уже определен.

— Будут проведены научно-реставрационные работы зданий Хан Сарай и Казначейства, входящих в состав музея-заповедника Хан Ордасы. В настоящее время фондом «Казак Халкына» впервые в стране реализуется проект модернизации сельских библиотек, в рамках которого модернизируют 25 библиотек области. В этом году после модернизации свою работу начнут Акжаикская и Жангалинская районные библиотеки. За счет социальных инвестиций компании КПО б.в. будет проведен капитальный ремонт Дворца культуры молодежи в городе Уральск и дома культуры села Деркул. Работы начнутся в июле и завершение планируется осенью, — добавил заместитель акима области.

По словам Нарымбетова, для развития креативной индустрии в области откроется креативный HUB на базе дворца культуры молодежи. Власти области этим шагом хотят предоставить молодежи возможность качественно использовать свое время в новом формате.