По словам директора театра Нуржана Тасбулатова, со дня постройки в 2002 году в здании не проводился капитальный ремонт. На протяжении долгих лет протекала крыша, топило подвал, было слабое отопление.

– Сейчас в театре ведётся демонтаж, рабочие вскрыли крышу, сняли ламинат и батареи. Ремонтные работы ведёт ТОО «Оркен сервис», это уральская компания. Они выиграли тендер на сумму 737 миллионов тенге. Труппа театра весь май и июнь находилась на гастролях, с 11 июля - в отпуске. Сейчас администрация театра временно разместилась во дворце культуры «Атамекен». После отпуска репетиции актёров будут проходить в зале партии Amanat. Что касается представлений, то мы планируем переговорить с руководством русского драматического театра имени Островского и проводить спектакли там, — рассказал Тасбулатов.

Капитальный ремонт здания по плану завершат в декабре этого года.

Казахский драматический театр является первым театром, который был построен в годы независимости Казахстана. На торжественном открытии в 2002 году присутствовал экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. Здание состоит из главного зрительного зала на 280 мест, двух репетиционных залов, конференц-зала и множества других вспомогательных помещений.