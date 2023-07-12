Во многом качество обслуживания в клиниках, больницах, лабораториях зависит от функциональности оборудования. Поэтому при выборе лечебного заведения пациенты отдают предпочтение тем, которые оснащены более современными устройствами и аппаратами.

Компания KombiMED – поставщик европейского медицинского оборудования, который будет полезен в организации работы и оснащении вашего заведения. Благодаря тому, что компания сотрудничает с ведущими производителями, она предлагает передовые разработки и решения и поможет приобрести качественное и функциональное европейское медицинское оборудование, материалы для диагностики, онкологии, радиологии и иммунологии.

Для больниц

Благодаря поставкам от KombiMED удастся найти рациональные и разумные решения, которые приведут к повышению качества облуживания пациентов и увеличению скорости работы. Медицинский персонал будет освобожден от рутинных обязанностей и сможет сконцентрироваться на первостепенных задачах. В совместном обсуждении будут найдены возможности для модернизации радиологии, педиатрии, онкологии и других отделений.

Для лаборатории

Современные лаборатории немыслимы без специального оснащения. Необходимо закупить большое количество различных аппаратов, а также специальной посуды, реагентов, оборудования, и все это должно быть сертифицировано и обеспечено гарантией. Благодаря этому обеспечивается высокая точность и скорость работы как лаборатории, так и клиник, сотрудничающей с ней. Диагностические процедуры позволяют быстро и точно установить диагноз, соответственно, провести качественное и эффективное лечение пациента.

Для администрации

Администрация клиники или больницы заинтересована в рациональном распределении бюджета. Необходимо найти оптимальное соотношение функциональности и стоимости закупаемого оборудования. Как раз KombiMED будет полезна в поиске такого решения. Закупочные расходы будут сокращены, затраты – оптимизированы, при этом будет использоваться актуальное программное обеспечение, компания предлагает как консалтинг, так и заключение договоров на поставки и контрактов. Компания поможет найти решения для продвижения бизнеса, используя передовые технологии и разработки. KombiMED поможет внедрить передовые технологии и инновации в систему здравоохранения стран Восточной Европы и СНГ.