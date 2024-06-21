Как сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, в этом году в рамках проекта молодежного трудового отряда «Жасыл ел» в озеленении и благоустройстве задействовано 326 молодых людей. Работы проводятся в семи районах области и шести сельских округах города Атырау.

Между тем, в пресс-службе управления внутренней политики рассказали, что хотят устроить на работу до 1000 молодых людей от 16 до 35 лет. Чтобы помочь Жылыойскому району после паводка, молодежь планируют привлечь к ремонтным и строительным работам в июле и августе. Работать трудовой отряд начал 12 июня.



