Сегодня, 12 июня, в районе центрального рынка по улице Лермонтова около 100 студентов вышли на экологическую акцию. Уборка мусора проходила в формате соревнований. Ребят поделили на команды и дали 35 минут на очистку территории. В конце мешки будут взвешивать, а по итогам выберут команду-победителя.

По словам организаторов мероприятия, место у центрального рынка выбрали не с проста, его считают наиболее загрязнённым. Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, который участвовал в церемонии открытия, отметил, что на данном участке неоднократно проводили уборку, но через время место возвращается к первоначальному виду.

— Жители данного района и представители малого и среднего бизнеса организовали здесь стихийную свалку. Мы ежемесячно боремся с этим, штрафуем, но свалка снова появляется. Устанавливали контейнеры для мусора, но людям и бизнесменам нравится выбрасывать мусор между деревьями. Это место находится на балансе акимата, мы несколько раз выставляли его на аукцион. Но победители потом отказывались. План по уборке мусора составлен до конца года. Еженедельно разбили на разные участки. Задействованы будут бюджетники, госслужащие, жители города, МЖД, КСК и ОСИ. С департаментом экологии отрабатываем проблемные участки по городу, где образовались стихийные свалки. Да, мы устраняем свалки с помощью коммунальных служб, но таких свалок вообще не должно быть. Мы должны сформировать культуру чистоты. Упор делаем на подрастающее поколение, потому что будущее за ними, — сказал заместитель акима города. Открытие экологического турнира. Фото Медета Медресова.

По словам студентов, участвующих в уборке, экологическая акция «Таза Казахстан» проходит по всей стране уже несколько недель. Цель мероприятия сформировать экологическую культуру, привить любовь к родной земле, воспитать патриотизм и сохранить экологию.

— Вся молодежь и добровольцы, которые неравнодушно относятся к своему городу выходят на субботники. Это потрясающее событие, это очень радует. Ведь от каждого из нас зависит чистота города. Хотелось бы добавить, что наша молодежная организация «Жастар Рухы» при партии "Аманат" активно участвует в акции. Недавно они (партия "Аманат" - прим.автора) запустили большой проект, роут-эстафета. Суть в том, что из Астаны волонтеры направляются в Алматы и на этой дистанции убирают мусор. Я очень благодарен всем неравнодушным людям, которые помогают убирать мусор. Мы уже убрали чуть больше 20 участков в нашем городе, наверное. Предприниматели не очень хорошо относятся к своим территориям, поэтому мы решили помочь им поддержать чистоту. Я призываю жителей города относится с ответственностью и заботой относится к окружающей среде, — говорит активист молодежного крыла «Жастар Рухы» Сабиржан Сагидолла. Фото Медета Медресова

На мероприятии собралось много молодежи, большинство из них участвуют уборке не в первый раз. Студентка второго курса филологического факультета ЗКГУ Диляра Женыскызы говорит, что содержать окружение в чистоте обязанность каждого человека.

— Сегодня мы, молодежь, собрались чтобы убрать мусор. Мусор не наш, но город Уральск общий. Мы хотим собрать большое количество мусора и тем самым показать пример нашим младшим братьям и сестрам, а также агитировать взрослое поколение. Мы пережили трудный период и мусора стало вдвое больше, но мы не унываем. И все вместе приводим в порядок наш общий дом. Нас молодежи много и мы участвуем в акции чистоты, — сказала Диляра Женыскызы.

По словам организаторов, подобные экологические мероприятия будут проводиться ещё. В месячнике санитарной очистки приняли участие 12 944 жителя, 3 321 учреждение и предприятие. Были очищены территории 231 парка и сквера, высажено более 44 тысяч саженцев. Уборку провели в 1 221 социальном объекте, 3 307 предпринимательских и промышленных объектах и 525 историко-культурных памятниках. В экологической акции задействовано 1 134 единицы техники, вывезено 49 102 тонны мусора.

Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова

Фотографии Медета Медресова