Вечером 11 июня на пульт станции сокрой помощи поступил вызов о том, что задыхается пятилетний ребенок. На место экстренно направили бригаду врачей.

К приезду фельдшеров ребенок без сознания лежал на диване, у него не было пульса и дыхания. По словам отца, 10 минут назад у него выпал зуб и малыш случайно его проглотил. До приезда врачей мужчина самостоятельно пытался реанимировать его, но безуспешно. Врачи скорой помощи Мейрамгуль Курмашева и Айбек Женисов экстренно приступили к расширенным реанимационным сердечно-легочным процедурам. После трех циклов ребенок начал подавать признаки жизни.

Однако после реанимации у малыша вновь появились признаки клинической смерти. В машине скорой помощи у ребенка трижды останавливалось сердце, столько же его реанимировали. Его экстренно доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.