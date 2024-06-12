По данным РГП "Казгидромет", 13 июня днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

13 июня днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 35-38 градусов.

13 июня днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июня на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, юге, в центре порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.