У рынков и вдоль дорог в Уральске стали продавать арбузы и дыни. Цена за один килограмм арбузов начинается от 350 тенге, дыни стоят 800 тенге за кг. Продавцы отмечают, что ягоду привезли из Ташкента. В магазинах города цена на арбузы начинается от 290 тенге за кило. Также в продаже имеются арбузы из Ирана и Шымкента.

Между тем, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО рассказали об опасности ранних бахчевых культур и о том, как избежать отравления нитратами.

— Бахчевые вызревают под солнцем к концу лета. Молодые растения требовательны к теплу. Чтобы спасти посадки от перепадов температур, земледельцы вносят много удобрений. В основном используются азотно-фосфорные. Они улучшают плодородность почвы, способствуют быстрейшему вызреванию ягод. Допустимый уровень нитратов, а они есть абсолютно в любой ягоде, например, в арбузах 60 миллиграммов на каждый килограмм. На вкус их невозможно почувствовать. После попадания в желудок нитраты быстро превращаются в нитриты, представляющие угрозу для гемоглобина. Объединяясь с кровяными клетками, они преобразуют их в метгемоглобин. Постепенно в организме начинается кислородное голодание, приводящее к общему ухудшению самочувствия, — рассказали в ведомстве.

Санврачи отмечают, что при употреблении бахчевых культур, «накормленных» нитратами, нередко случается отравление. Признаки обнаруживаются чаще через 2-3 часа после употребления продукта. Вредные вещества за это время полностью впитываются в кровь, поэтому лечение предстоит пройти серьезное.

— Купить ранних бахчевых культур в летнее время можно практически на каждом углу. Однако стоит быть осторожным, — пояснили в департаменте.

Санврачи дали несколько советов, как избежать отравления ягодой:

нельзя брать бахчевые, продаваемые рядом с дорогой, на кожуре оседает много грязи и пыли, а также токсичные элементы от выхлопных газов;

покупая разрезанную ягоду, существует риск приобрести продукт, на котором собралось много микроорганизмов;

попросите продавца предъявить документы, если товар предлагается не в специализированном магазине, чтобы убедиться в качестве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА