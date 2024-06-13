Вирус коричневой морщинистости плодов томата – растительный вирус (ToBRFV), является опасным патогеном овощных культур. На заражённых плодах появляются коричневые и морщинистые пятна, деформируются листья. Болезнь может привести плоды в негодность. Как сообщили в комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза, полтонны заражённых томатов завезли в Уральск из России.
— По факту составлен административный протокол и передан на рассмотрение по подведомственности в суд. Согласно пункта 1 части 2 статьи 400 Кодекса об административных правонарушениях судом наложен административный штраф,— говорится в сообщении.
Суд также постановил уничтожить томаты.