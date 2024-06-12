По данным аналитического портала energyprom.kz , в Казахстане завершилось общественное обсуждение законодательных поправок об установлении минимальных розничных цен на сигареты. Уже с 1 июля табачные изделия подорожают ещё на 6,5%. Минимальная стоимость пачки из 20 сигарет составит 820 тенге. Сейчас она стоит 770 тенге. А с начала следующего года стоимость табачных изделий вырастет ещё на 6%, до 870 тенге. Цель регулирования - за счёт повышения цен сократить распространение табакокурения.

Судя по статистическим отчётам Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, курящие казахстанцы уже должны были привыкнуть к постоянному росту цен на сигареты. За последний год подорожание было довольно ощутимым. Весьма высокий индекс потребительских цен в секторе был отмечен в июле прошлого года, когда сигареты стали дороже сразу на 19,3% в годовом выражении. Это совпало с очередным принудительным повышением по приказу Минфина РК. За первые пять месяцев 2024-го статистики также фиксировали значительное удорожание сигарет: от 16% до 18,8% в годовом выражении.

Анализируя данные о потреблении табака в Казахстане, пока рано делать выводы об уменьшении зависимости казахстанцев от табакокурения из-за принудительного роста цен на табачные изделия. По данным аналитиков, за первый квартал этого года объём реализации сигарет и папирос в Казахстане вырос на 53,4%. За три месяца казахстанцы купили 5,7 миллиарда сигарет (против 3,7 миллиарда штук за январь–март 2023 года).

В стране выросла доля курящих в возрастной группе от 29 до 38 лет. В целом в 2023 году курящим был каждый пятый (19,4%) казахстанец.

Рост объёмов продаж табачных изделий на внутреннем рынке РК совпал с сокращением производства отечественной табачной промышленности. По данным из отчётов БНС, в первом квартале 2024 года на казахстанских табачных фабриках выпустили 3,2 миллиарда сигарет и папирос — на 11,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Освободившийся из-за сокращения отечественного производства объём рынка и рост спроса быстро закрыли импортёры. В первом квартале они увеличили поставки в Казахстан в 3,7 раза. Заграничные компании поставили в РК больше сигарет, чем произвели казахстанские компании: 3,4 миллиарда, против 3,2 миллиарда штук. Доля импорта в январе–марте текущего года достигла 51,4%, при этом в аналогичном периоде 2023-го она составляла всего 20,3%.

Статистика за последние несколько лет показывает планомерное восстановление объёмов импортных поставок, сократившихся в годы пандемии. Резкий скачок произошёл в прошлом году. Тогда из-за рубежа ввезли 18 миллиарда сигарет и папирос — в 3 раза больше, чем годом ранее.