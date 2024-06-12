По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в производстве находятся 189 розыскных материалов, 138 из которых это те, кто категорически отказывается платить алименты.

На сегодня по Актюбинской области общая сумма задолженности по алиментам составляет более 30 миллионов тенге. При этом, во время проверок установлено, что порядка 40 горе-родителей на постоянной основе ставят ставки в букмекерских конторах и проигрывают огромные суммы денег.

В этом году полицейским удалось установить местонахождение 128 человек, разыскиваемых за неуплату алиментов. 30 из них являются постоянными клиентами букмекерских контор, при этом сумма их долга родному ребенку в разы меньше тех денег, которые он проигрывает на ставках.

В качестве примера полицейские привели случай, когда мужчина задолжал троим своим детям два миллиона тенге. Однако за последние два года его оборот ставок составляет более пяти миллионов тенге.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает, что за неисполнение норм законодательства в части уклонения от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность.