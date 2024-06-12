Почти восемь тысяч детей зачислены в первые классы в ЗКО

В регионе идет приём детей в первый класс на 2024-2025 учебный год. По информации пресс-службы управления образования ЗКО, на середину июня в ряды первоклашек зачислены 7 793 ребенка. Зачисления в первый класс стартовало 1 апреля и продлится до 31 августа.

Согласно заявлениям родителей и законных представителей, 5 839 ребёнка пожелали учиться в классах с казахским языком обучения, 1 954 ребенка – в классах с русским языком обучения.

Ранее депутат Алтынбек Нухулы на заседании в сенате выразил обеспокоенность из-за перегруженности учебных программ в школах и качества среднего образования. Он отметил, что казахстанские школьники изучают слишком много предметов и используют учебники, написанные научным языком, который не всегда понятен детям. По его словам, казахстанские старшеклассники изучают больше специализированных предметов чем в странах с высоким уровнем образования,.

Напомним, что 23 февраля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому дети не будут сдавать экзамены для поступления в первый класс. Кроме того, министерство просвещения предложили продлить зимние каникулы. Но этот проект еще находится на обсуждении.

К слову в этом году, в области закончили школу 6 411 учеников, из них 233 претендента на знак “Алтын белгі” и 328 претендентов на аттестат с отличием.